Juan Martin del Potro bij rentree overmand door emoties: ‘Misschien zien we elkaar nooit meer terug’

VideoJuan Martin Del Potro heeft in Buenos Aires bij zijn rentree na meer dan drie jaar blessureleed verloren. Zijn goede vriend en landgenoot Federico Delbonis won in twee sets (6-1 en 6-3) van de voormalig nummer 3 van de wereld. Del Potro werd aan het einde van de partij bevangen door emoties. Of het zijn laatste partij als proftennisser is geweest, liet hij in het midden.