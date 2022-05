José Mourinho kan tranen niet bedwingen na bereiken finale tegen Feyenoord: ‘Dit voelt als de Champions League’

met videoAS Roma-trainer José Mourinho was emotioneel na het bereiken van de Conference League-finale , waarin Feyenoord de tegenstander is. De Romeinse club, die met 1-0 won van Leicester City, wist nog nooit een Europese prijs te pakken.

,,Dit is een gigantische club zonder de prijzenkast die past bij de status van de club. Dit is nog geen beker, het is slechts de finale, maar het betekent veel voor de club”, zei de 59-jarige Mourinho. ,,Natuurlijk heb ik zelf grotere momenten beleefd. Maar ik voel dit niet voor mezelf, maar voor de mensen en de spelers. Voor ons voelt dit als de Champions League.”

Mourinho kon een traan niet onderdrukken na het verslaan van Leicester City over twee duels. ,,Ik pinkte een traantje weg omdat ik de emotie voelde voor iedereen die van deze club houdt”, zei de trainer. ,,Ik heb het voorrecht gehad grotere finales te spelen dan deze. Maar gezien de familiesfeer die we hier hebben gecreëerd, voelt deze finale speciaal.”

Mourinho won met Porto (2004) en Internazionale (2010) de Champions League. Met Manchester United was hij in 2017 de beste in de Europa League, toen Ajax in de finale werd verslagen. In 2003 was de winst van de UEFA Cup met Porto zijn eerste grote succes als trainer.

De finale van de Conference League wordt op woensdag 25 mei gespeeld in Tirana. De laatste prijs van AS Roma dateert van 2008, toen de Italiaanse beker werd gewonnen. De club werd drie keer landskampioen en in 2001 voor het laatst.