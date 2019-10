Jos Verstappen: Soms kan Max beter zijn mond houden

,,Het was weer een goede les voor hem. Hij moet af en toe tijd kopen en zijn mond houden. Eerlijk zijn werkt niet altijd positief in topsport”, aldus de oud-Formule 1-coureur.

Max Verstappen bekende in de persconferentie na de kwalificatie dat hij wist dat Valtteri Bottas was gecrasht en met een kapotte bolide in de laatste bocht stond, maar dat hij geen snelheid minderde. Voor het negeren van de gele waarschuwingsvlaggen werd hem zijn poleposition afgenomen. ,,Hij wist van Bottas en reed vol door, maar had de gele vlag niet gezien. Wat Max vooral ergerde was dat andere coureurs ook vol gas waren doorgereden, en zij kregen geen straf”, zei Verstappen senior.