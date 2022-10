Jos Verstappen: ‘Max is de allerbeste’

West-Brabantse Max-fans op puntje van hun stoel: ‘Jammer dat er geen ontlading was op de baan’

BREDA/OUD GASTEL/RIJSBERGEN - Max Verstappen is zondag voor de tweede keer wereldkampioen in de Formule 1 geworden. Een topprestatie, maar de manier waarop was nogal chaotisch. Wel kampioen? Niet? Drie West-Brabantse fans vertellen hoe zij de race in Japan en de afloop beleefden.

13:43