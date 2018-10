Jos Verstappen is trots op zijn zoon: ‘Max heeft nu alles onder controle’

Door Arjan Schouten



Hij is niet zo’n vader die in de ­paddock meteen alle aandacht opeist na weer een sterke prestatie van zijn zoon. Die tijd in de schijnwerpers heeft voor Jos Verstappen lang genoeg geduurd. Maar na die tweede plaats van zijn 21-jarige zoon in Austin was de trots van zijn gezicht af te scheppen. De meeste races bekeek hij de laatste maanden gewoon thuis, maar op het Circuit of the Americas zag hij Max weer eens zelf van P18 naar P2 denderen. ,,Wat Max hier heeft laten zien, dat is gewoon waanzinnig,” oordeelde de 46-jarige oud-coureur, die zelf drie keer de Amerikaanse GP in Indianapolis reed. ,,Deze race was echt voor iedereen mooi. Spannend tot in de laatste ronde en dat wil je eigenlijk altijd zien,” aldus Verstappen, die zijn zoon zag vechten met de Ferra­ri’s en Mercedessen. ,,Het wordt tijd dat ze allemaal een beetje op hetzelfde niveau komen. Dan heb je meer van dit soort races en speelt strategie een grotere rol.’’