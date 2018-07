Jos Verstappen: Hoezo nou rijstijl veranderen?

,,Wie dat ooit nog zegt of schrijft, begrijpt het niet. Hij heeft hier juist door die rijstijl gewonnen’’, doelde pa Verstappen vooral op de inhaalactie op Kimi Räikkönen in de eerste ronde. ,,Die kritiek was de grootste onzin. Natuurlijk moet Max nog kleine dingen finetunen. En wordt hij door ervaring en leeftijd alleen nog maar beter. Maar hij weet wat hij doet en heeft alles onder controle. Daar hoeft niemand ooit nog vraagtekens bij te zetten.’’ Zo. Dat was eruit.

Na Spanje, Mexico en Maleisië was ook Oostenrijk een overwinning met een verhaal, door al die duizenden Nederlanders langs de baan. Jos Verstappen: ,,De eerste in Barcelona, in een nieuw team, was uiteraard mooi. Maar die van Maleisië, waar hij Lewis Hamilton inhaalde, en Mexico, met dj Hardwell in die prachtige arena, gaven me ook kippenvel.’’