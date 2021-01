Jorrit Hendrix zingt ‘Het is een nacht’ voor nieuwe teamgenoten bij Spartak Moskou

De Jong na nieuwe allroundti­tel: ‘Heel mooi toernooi’

19:16 Na een doorwaakte nacht in het hotel in Wolvega kwam het met schaatsster Antoinette de Jong op de slotdag van de EK allround toch nog goed. ,,Ik had zaterdag best veel stress”, bekende de 25-jarige Friezin, die dankzij twee sterke races op zondag (eerste op de 1500 en derde op de 5000 meter) haar Europese titel wist te prolongeren. ,,Daarom was ik vandaag kort na afloop best even emotioneel. Maar nu ben ik vooral heel erg blij.”