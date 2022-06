Joris van Overeem van Utrecht naar Maccabi Tel Aviv: ‘Blij om aan te sluiten bij de grootste club in Israël’

Wales ziet spelers gebles­seerd afhaken voor duel met Oranje

Bondscoach Rob Page van Wales kan morgenavond tijdens het uitduel met het Nederlands elftal in de Nations League geen beroep doen op de geblesseerde Neco Williams, Danny Ward, Joe Morrell en Joe Allen. Rhys Norrington-Davies is geschorst voor de ontmoeting in De Kuip. Hij tekende vorige week voor de gelijkmaker in het verloren thuisduel met Oranje (1-2).

19:37