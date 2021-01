Joris van Gool duikt al direct onder EK-limiet 60 m: 6.62

Van Gool, nationaal kampioen op de 100 meter liep de limiet op een erg kleinschalig evenement, opgezet voor atleten die lastig ver weg van huis in actie kunnen komen. Aan de Micromeeting kwamen op vijf onderdelen in totaal slechts 11 atleten in actie. Van Gool liet in de ‘serie’ Kobe Vleminckx nog voorgaan. De Belg blesseerde zich echter in deze race, zodat Van Gool het in de finale slechts op hoefde te nemen tegen landgenoot Bouju. De Brabander won de finale overtuigend.