Jordi Cruijff tekent als sportief directeur FC Barcelona: ‘Heel blij voor hem, maar vooral voor onszelf’

Jordi Cruijff (48) is de nieuwe sportief directeur van FC Barcelona. De Nederlander vervulde die rol al sinds begin juli, maar nu is zijn aanstelling definitief. Cruijff is er in Barcelona mede voor verantwoordelijk om de club financieel weer op de rit te krijgen.

Cruijff speelde in het verleden in het shirt van FC Barcelona. Hij stond er van 1993 tot 1996 onder contract en heeft ruim veertig wedstrijden achter zijn naam staan. Vorig jaar keerde hij terug bij de club als technisch adviseur. Cruijff kwam toen over van de Chinese club Shenzhen FC.

Als lid van de zogeheten sportieve commissie had hij tijdens de laatste twee transferperiodes een belangrijke rol in het aan- en verkoopbeleid van de Catalaanse club. Cruijff was eerder technisch directer bij AEK Larnaca en Maccabi Tel Aviv.

Destijds gaf Cruijff aan dat bezuinigen een van de belangrijkste vraagstukken is voor FC Barcelona in de komende jaren. De club wil financieel weer in rustiger vaarwater komen en hoopt daardoor geen problemen meer te krijgen met het inschrijven van nieuwe spelers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

„Ik hoop dat hij me uitnodigt voor een etentje om dit te vieren”, sprak hoofdtrainer Xavi op de persconferentie in aanloop naar het duel met Elche. „Ik ben heel erg blij voor hem, maar ook vooral voor onszelf. Hij is zeer capabel, heel intelligent, weet veel van voetbal en hij is heel loyaal. Niet alleen naar mij, maar naar de hele staf. Dus ik ben heel blij met deze beslissing. Ik sta er volledig achter.”