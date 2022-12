Jonny Clayton rekent in kraker af met Josh Rock, ook Gerwyn Price naar kwartfinales WK darts

Met samenvatting Erling Haaland komt in Leeds op 20 goals in Premier League: ‘Anderen zien scoren op het WK maakte me nog hongeriger’

Erling Haaland is niet te stoppen, ook niet na vijf weken ‘vakantie’ tijdens het WK. Vorige week scoorde hij al na tien minuten in de League Cup-wedstrijd tegen Liverpool (3-2) en vanavond was het twee keer raak in zijn geboorteplaats Leeds. Manchester City won met 1-3 bij Leeds United, waar Pascal Struijk de spanning nog even terugbracht.

29 december