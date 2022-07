Jonny Clayton laat zich verrassen op World Matchplay, titelverdediger Peter Wright wint moeiteloos

Wright, vorig jaar de winnaar van het World Matchplay, kreeg nauwelijks tegengas van Razma. In een zeer slordige partij won de Schot met 10-4. Daarmee heeft hij de eerste horde genomen naar opnieuw toernooiwinst. De Schot is er namelijk van overtuigd dat hij ook dit jaar het toernooi op zijn naam gaat schrijven: ,,Ik geloof dat ik precies op het juiste moment weer in vorm ben. Maar het kan nog beter. Mijn vorm is dit jaar dramatisch geweest, maar in mijn hoofd is alles nu op orde en ik ga het toernooi weer winnen", zei hij vooraf.