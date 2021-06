Jonge sterren inspireren elkaar: Verstappen juichte precies als Mbappé

Hamilton in gesprek met Mercedes over nieuw contract en Bottas: ‘Fantasti­sche teamgenoot’

24 juni Lewis Hamilton heeft naar eigen zeggen de onderhandelingen geopend met Mercedes over een nieuw contract. ,,We zijn begonnen met de discussies”, liet de 36-jarige Brit weten in de aanloop naar de Grand Prix van Stiermarken zondag op de Red Bull Ring in Spielberg. ,,De zaken zien er positief uit.”