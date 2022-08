‘Jonge reus’ Perr Schuurs maakt indruk tegen Cyriel Dessers in Italië: ‘Hij moet wel zijn ID-kaart vervalst hebben’

Het seizoen in de Serie A is pas drie wedstrijden onderweg en de competitiestatistieken zijn daardoor nog schaars dit seizoen, maar desondanks mag Schuurs vol tevredenheid terugkijken op de cijfers die hij zaterdag tegen Cremonese neerzette. De 22-jarige Nederlander won zeven van de zeven luchtduels en daarmee is hij dit seizoen vooralsnog de enige Serie A-speler met minstens zeven luchtduels die ze allemaal won.

Het lukte Schuurs bovendien om voormalig Feyenoord-spits Cyriel Dessers van scoren te houden. Dessers zorgde wel voor de assist op de 1-2 van Leonardo Sernicola, maar meer dan een aansluitingstreffer werd die goal niet. Zo won Torino met 1-2, niet in de laatste plaats te danken aan Schuurs, die liefst tien keer de bal opruimde bij aanvallen van Cremonese. Geen enkele speler deed dat vaker dit Serie A-seizoen.

Perr Schuurs.

Italiaanse media zijn na de eerste wedstrijd in elk geval lovend over de 22-jarige Nederlander. La Repubblica omschrijft Schuurs als ,,de jonge reus die de stier beschermt", doelend op de bijnaam van Torino: Il Toro, wat ‘de stier’ betekent. Tuttosport stelt dat Schuurs er ondanks zijn leeftijd al uitziet als een veteraan. ,,De erfgenaam van Bremer (die bij Juventus de opvolger van Matthijs de Ligt werd, red.) verrast door zijn gezag en kwaliteiten. Hij moet wel zijn identiteitskaart vervalst hebben, want hij lijkt het Torino-shirt al tien jaar te dragen. Hij heeft Ivan Juric direct betoverd.”

Schuurs zelf keek ook vol tevredenheid terug op zijn debuut: ,,Ik ben heel blij met deze avond en de drie punten", zei hij op het clubkanaal van Torino. ,,De eerste weken zijn niet makkelijk vanwege de communicatie, maar de coach nam me apart en heeft me video's laten zien zodat ik kon begrijpen wat ik moest doen op het veld. Ik denk dat het goed ging voor een eerste wedstrijd. Met de coach en mijn teamgenoten klikt het heel goed", aldus Schuurs.

Quote Mijn vriendin kan hier goed shoppen en het weer is beter dan in Nederland dus we gaan het hier zeker naar ons zin hebben Perr Schuurs

De Nederlander kreeg ook de vraag hoe zijn eerste weken in Turijn zijn. ,,Het is hier heel anders dan in Nederland, maar we hebben een appartement gevonden en we gaan zeker van Turijn genieten als ik een dag vrij ben. Mijn vriendin kan hier goed shoppen en het weer is beter dan in Nederland dus we gaan het hier zeker naar ons zin hebben", zei Schuurs, die ook complimenten van zijn coach kreeg: ,,Perr heeft veel intelligentie, hij was geconcentreerd en deed het heel goed. Hij moet in sommige opzichten zeker nog veel verbeteren, maar er zit een goede kop op en door hard te werken kan hij zijn gebreken gladstrijken en een uitstekende speler worden.”

Zo kent de voormalig jongeling dus een vliegende start in Italië, nadat Ajax hem onlangs voor negen miljoen euro verkocht aan Torino, de huidige nummer vijf van de Serie A. De club uit Turijn pakte in de eerste drie wedstrijden van het seizoen zeven punten en is daarmee nog ongeslagen. Donderdag wacht de lastige uitwedstrijd tegen het Atalanta Bergamo van Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners. Laatstgenoemde maakte dit weekend de winnende goal tegen Hellas Verona (1-0) op aangeven van landgenoot De Roon.

