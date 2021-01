Jonge Amerikaan bezorg Schalke na 358 dagen weer zege, puntenverlies voor Bosz

De laatste keer dat Schalke wist te winnen in de competitie was op 17 januari 2020, destijds in het thuisduel met Borussia Mönchengladbach (2-0). Sindsdien ging het alsmaar bergafwaarts voor Die Königsblauen, tot vandaag. Met drie treffers, zijn eerste doelpunten in de Bundesliga, was Hoppe de absolute held bij Schalke.

Vlak voor rust opende Hoppe de score namens de ploeg van Christian Gross, die alweer de vierde trainer van Schalke is dit seizoen. In de tweede helft werd de blijdschap aan de kant van Schalke steeds groter. Hoppe maakte namelijk niet alleen de 2-0, maar ook de 3-0. Amine Harit zorgde tien minuten voor tijd voor de kers op de taart: 4-0.

Zo blijft het negatieve Bundesliga-record in handen van Tasmania Berlin. De ploeg uit Berlijn, dat tegenwoordig actief is in de Oberliga Nordost, noteerde in het seizoen 1965/1966 namelijk 31 duels op rij zonder zege op het hoogste niveau in Duitsland.

Bovendien is Schalke niet meer de hekkensluiter. FSV Mainz, de ploeg van Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste, ging onderuit tegen Eintracht Frankfurt (0-2). Schalke bezet de zeventiende plaats met zeven punten. Hoffenheim staat dertiende met vijftien punten.

Volledig scherm Schalke 04-middenvelder Amine Harit (r) juicht na zijn treffer. © AFP

Bosz raakt met Leverkusen achterop

Bayer Leverkusen is in eigen huis tegen Werder Bremen niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Daarmee raakt de ploeg van trainer Peter Bosz verder achterop in de titelstrijd, na drie opeenvolgende competitieduels zonder zege.

Bremen kwam in de tweede helft op 1-0 dankzij Ömer Toprak. Uit een vrije trap van Ludwig Augustinsson tikte de voormalig speler van Leverkusen de openingstreffer binnen. Patrik Schick zorgde in de 70e minuut voor de gelijkmaker. Het doelpunt leek eerst te worden afgekeurd wegens hands van Lucas Alario, maar de VAR keurde na lang oponthoud het doelpunt toch goed.

Leverkusen begon met Daley Sinkgraven en Bremen met Tahith Chong. Beide Nederlanders werden in de tweede helft gewisseld.

Leverkusen bezet nu de derde plaats met 29 punten, vier minder dan koploper Bayern München. Nummer twee RB Leipzig, met 31 punten), komt later vandaag nog in actie tegen Borussia Dortmund. Werder Bremen staat op de dertiende plaats met slechts vijftien punten.

Volledig scherm Bayer Leverkusen-middenvelder Nadiem Amiri (C) tijdens het thuisduel met Werder Bremen. © AFP

Becker en Weghorst trefzeker

Union Berlin en Werder Bremen hebben elkaar in evenwicht gehouden: 2-2. Wolfsburg opende de score via Renato Steffen, maar even later schoot Sheraldo Becker zijn ploeg alweer langszij. Met een harde knal van binnen het zestienmetergebied wist hij net zoals een week eerder het net te vinden (2-0 zege op Werder Bremen).

In de tweede helft kwam Union Berlin uit een vrije trap van Robert Andrich op voorsprong, nadat Maximilian Arnold even daarvoor met een rode kaart van het veld was gestuurd. Weghorst wist uiteindelijk nog een punt voor het tiental van Wolfsburg veilig te stellen. Vanaf elf meter schoot de 28-jarige aanvaller raak.

Union Berlin is bezig aan een geweldig seizoen. De stuntploeg van trainer Urs Fischer staat nu op de vierde plaats van de Bundesliga. Wolfsburg bezet voorlopig de zesde positie van de ranglijst.

Volledig scherm Sheraldo Becker viert zijn treffer tegen VfL Wolfsburg. © AFP