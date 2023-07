Jong Oranje-verdediger Micky van de Ven hard op weg naar Tottenham Hotspur

Micky van de Ven gaat zijn komeetachtige ontwikkeling waarschijnlijk verzilveren met een toptransfer naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen is met VfL Wolfsburg inmiddels in onderhandeling over een overstap van de 22-jarige mandekker uit Wormer.

Twee jaar nadat hij na een slepende arbitragezaak met FC Volendam naar VfL Wolfsburg verkaste, gloort voor Van de Ven een nieuwe droomtransfer. Clubs uit de Duitse, Italiaanse en Engelse top informeerden al naar de verdediger die afgelopen seizoen - op een duel schorsing na - geen minuut in de Bundesliga miste. Van die topclubs pakt Tottenham Hotspur nu door, door de onderhandelingen met Wolfsburg te openen. De 1,93 meter lange linkspoot verkoos twee jaar geleden een stap naar Wolfsburg boven een transfer naar Feyenoord of Olympique Marseille, die hem ook graag wilden inlijven.

De nummer acht van de Bundesliga is, zoals Van de Ven eerder zelf ook te horen kreeg, tegen de juiste prijs bereid mee te werken aan een transfer. De Noord-Hollander ziet de overstap naar Londen zeg ook zitten. Berichten over een persoonlijk akkoord werden dinsdag vanuit het kamp Van de Ven nog tegengesproken, al werden daarin niet teveel obstakels verwacht, zoals betrokkenen ook optimistisch gestemd zijn over de onderhandelingen tussen de clubs.

Tottenham Hotspur werd afgelopen seizoen teleurstellend achtste in de Premier League en speelt komend seizoen geen Europees voetbal. De club uit het noordoosten van Londen haalde met Ange Postecoglou een nieuwe coach in huis. De Australiër kwam over van de Schotse kampioen Celtic, nadat Spurs er niet in slaagde om Arne Slot los te krijgen bij Feyenoord. Spurs gaf deze zomer al het nodige geld uit met het binnenhalen van spelmaker James Maddison (46 miljoen), rechtsback Pedro Porro (40 miljoen), aanvaller Dejan Kulusevski (30 miljoen) en doelman Guglielmo Vicario (20 miljoen). Porro en Kulusevski werden vorig seizoen al gehuurd.

Van de Ven werd vorig jaar door bondscoach Louis van Gaal nog opgenomen in de voorlopige WK-selectie. Dit jaar bleef onder opvolger Ronald Koeman een (voorlopige) uitnodiging uit. Als (vice-)captain was Van de Ven afgelopen maand met Jong Oranje actief op het teleurstellend verlopen EK in Georgië, waar de ploeg van Van de Looi kon vertrekken na drie gelijke spelen.

Ondanks die teleurstellende prestaties maakte ook doelman Bart Verbruggen al een mooie transfer. Hij ging voor 20 miljoen euro van Anderlecht naar Brighton & Hove Albion, dat afgelopen seizoen zesde werd en komend seizoen dus in de Europa League actief zal zijn.