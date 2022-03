Jong Oranje-international Tahith Chong thuis bedreigd en beroofd van sieraden en horloges

Chong werd volgens de Engelse boulevardkrant bedreigd met een mes op zijn keel en moest onder meer sieraden, horloges en dure tassen afstaan. Chong bevestigt op Instagram dat dit gebeurd is, maar geeft ook aan dat het al een paar maanden geleden is en niet gisteravond zoals enkele andere media in Engeland schreven.

The Sun schrijft dat Chong al de vijfde speler van de clubs uit Manchester (United en City) is die sinds kerst is overvallen in de regio. Onder anderen Paul Pogba, Jesse Lingard en Victor Lindelöf overkwam dat ook al. Mogelijk gaat het om dezelfde daders. Volgens bronnen van The Sun noemden ze Chong bij naam. ,,Ze zeiden zelfs dat hij zijn beveiliging echt moest verbeteren als hij wilde voorkomen dat dit nog een keer zou gebeuren. De overvallers opereerden professioneel, het leek erop dat ze dit eerder hadden gedaan”, zegt een anonieme bron in de krant.

Manchester United had Chong uitgeleend aan Birmingham City, dat uitkomt op het tweede niveau. In achttien competitiewedstrijden maakte de aanvaller één doelpunt. Chong liep begin november een zware blessure op en keerde terug naar Manchester om te herstellen. Zijn contract bij Manchester United loopt in de zomer af. Chong speelde van 2009 tot 2016 in de jeugdopleiding van Feyenoord.

Volledig scherm Het bericht van Tahith Chong op Instagram. © Instagram