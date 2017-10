Jong Noorwegen verrast Jong Duitsland

In Drammen kwamen Morten Thorsby (twee) en Martin Ødegaard namens de thuisploeg tot scoren. Beiden zijn dit seizoen voor de Friese club actief in de eredivisie.

Voor Jong Duitsland was het de eerste nederlaag in het EK-kwalificatietoernooi in ruim zeven jaar. De ploeg van bondscoach Stefan Kuntz had de voorgaande zestien duels in kwalificatie- en eindtoernooien allemaal gewonnen.