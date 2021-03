Johnson wil het EK gebruiken om het WK binnen te halen, maar de FA houdt vast aan het oude plan

Door Geert Langendorff



De uitgestoken hand van premier Boris Johnson naar de UEFA voelde als een schop tegen de schenen van de Europese Unie. Met zijn aanbod om komende zomer desnoods alle duels van het EK in het Verenigd Koninkrijk te laten spelen, benadrukte hij het succes van zijn vaccinatieprogramma. Mochten gastlanden als Nederland en Duitsland de pandemie niet tijdig onder controle krijgen, dan konden ze uitwijken naar het ‘veilige’ Wembley.



Het nationale voetbalstadion van Engeland heeft vooralsnog zeven wedstrijden toegewezen gekregen, waaronder de halve finales en de eindstrijd. Johnson verwacht dat tegen die tijd alle 90 duizend stoelen bezet kunnen worden. Als de UEFA omhoog zit, dan ‘staan we er absoluut voor open om meer duels te huisvesten’. Johnson insinueerde tegenover The Sun dat met de Europese voetbalbond al gesprekken waren begonnen.