John Taks maakt hoofd leeg in Wouw: 'Die anderhalf uur, dat is het mooiste wat er is'

Terwijl de natte grassprieten aan zijn zwarte kicksen blijven kleven, zet hij met een grote glimlach de training uit. Op een regenachtige donderdagavond in Wouw. Als voormalig toptalent van RBC had Taks het in het verleden wellicht anders voor ogen gehad, maar de trainer van Cluzona is een gezegend mens: ,,Die anderhalf uur op het veld, dat is het mooiste wat er is."

Volledig scherm De selectie van RBC, onder leiding van Robert Maaskant. John Taks zit rechtsonderin. © Ben Steffen Een hobbelig trainingsveld, waar hongerige mollen gretig intrek hebben genomen om de winter door te komen, is het voorlopige terrein waar Taks zijn grootste hobby uitoefent. Jaren geleden promoveerde hij nog met RBC naar de eredivisie. Onder Robert Maaskant: ,,Ik kon het goed met Robert vinden. Hij communiceerde goed en liet me debuteren in het betaalde voetbal. De eerste divisie was een geweldige leerschool."

Quote Ik ben 38 jaar, maar moet denken aan een nieuwe heup. John Taks over de nasleep van een blessure uit zijn tijd als betaald voetballer In de eredivisie was het aanpoten voor de jonge Sprundelaar. Na een zware blessure besloot RBC zijn contract niet te verlengen. Die blessure heeft inmiddels ontelbare stempels gedrukt in zijn medisch paspoort: ,,Ik ben vier jaar geleden nog geopereerd. En ook afgelopen week kon ik weer een bezoek aan het ziekenhuis brengen. Ik ben 38 jaar, maar moet denken aan een nieuwe heup. Dat is een gevolg van die complexe blessure uit mijn tijd bij RBC."

Zijn noodgedwongen stop als betaald voetballer zorgt er voor dat Taks zich stort op zijn maatschappelijke carrière. In zijn vak als begeleider van kinderen, die zich moeilijk profileren in een groep, kan hij zijn passie kwijt: ,,Of ik nu als trainer of als leraar werk, er is een overlapping op diverse fronten. Ik zie dezelfde uitdaging."

Quote Het gaat met kleine stapjes, horten, stoten, vallen en opstaan, maar iedereen gaat uiteindelijk ontdekken wat je wil bereiken. John Taks over zijn manier van werken De werkwijze, die Taks zich eigen heeft gemaakt, komt in beide vakgebieden sterk overeen: ,,Ik probeer op alle gebieden veel aan te reiken. Het is aan een leerling of speler om dat op te pakken. Vertrouwen winnen is de kerntaak. Het gaat met kleine stapjes, horten, stoten, vallen en opstaan. Maar iedereen gaat uiteindelijk ontdekken wat je wilt bereiken."

Volgens Taks is het onmogelijk om met één en dezelfde visie te werken: ,,Dat kan niet, want iedere persoonlijkheid vraagt wat anders. Gevoel is daarin erg belangrijk: soms gas geven, soms loslaten." John Taks lijkt de tot persoon geworven definitie van het woord 'sociaal'. Geïntrigeerd door de persoonlijke ontwikkeling van mensen waarmee hij werkt. Bereid om elk individu op de best passende wijze te benaderen.

Quote Je kan niet volgens één en dezelfde visie werken, want iedere persoonlijkheid vraagt wat anders. John Taks over zijn manier van werken

De horten, stoten en het vallen en opstaan zijn segmenten waar Taks in zijn privéleven ook mee geconfronteerd wordt. Na het ultieme geluk, de geboorte van zijn zoon Morris en dochter Noé, belandden vrouw Sabrina en hij in een rollercoaster: ,,We constateerden dat het zicht van Morris beperkt was. Hij ziet met één oog 5 tot 10 procent, terwijl het goede oog 25 tot 30 procent ziet. Dat heeft me slapeloze nachten bezorgd. Mijn gezin had al mijn aandacht nodig en daarom besloot ik tijdelijk de voetbalwereld te verlaten."

Quote Tot mijn grote geluk heeft Morris helemaal zijn draai gevonden. Het is een kleine bandiet. John Taks over zijn zoon Samen met zijn gezin kreeg Taks alles op de rit, de grootste zege uit zijn carrière: ,,Inmiddels heeft Morris, tot mijn grote geluk, helemaal zijn draai gevonden. Hij heeft humor en is een kleine bandiet." In Wouw heeft Taks afgelopen zomer een kickstart aan de tweede fase van zijn trainersloopbaan gegeven: ,,Voetbal ga ik nooit loslaten. Die anderhalf uur trainen, dat is écht het leukste wat er bestaat."

Bij Cluzona is de trainer op zijn plek: ,,Een typische dorpsclub. Het past perfect in het rijtje clubs waar ik al gewerkt heb." Over de spelersgroep is Taks lovend: ,,Of het nu de afwisseling in leeftijd, achtergrond of persoonlijkheid is, de mix is ideaal. De uitdaging is deze groep perfect in balans te krijgen."

Zondag kan de promovendus de periodetitel pakken. In een onderling duel zal met Sarto afgerekend moeten worden: ,,Mooier kan niet. Maar vergeet niet dat Zundert mee wil snoepen. Desondanks moeten wij gewoon winnen. We spelen thuis en zijn daarom favoriet. Om kwart over vier zullen we zien waar het schip is gestrand."