John Motson (73) gaat na 50 jaar bij BBC toch door als commentator

Parijs komt steeds dichterbij voor leider Van Oosterhout

19:16 Parijs is nog ver, maar komt met de dag dichterbij voor Tommy van Oosterhout, leider in de BN DeStem-lezerstour. Elke dag belt de geletruidrager vanaf een camping in België zijn vader Joop op met de vraag ‘Sta ik nog eerste?’ Het antwoord na etappe nummer zeventien is niet veranderd. Ja, maar de concurrentie komt nu echt in zijn buurt.