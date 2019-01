Johan Cruijff maakt zijn beroemdste goal op de Nederlandse velden

In de jaren zestig en zeventig, toen ADO Den Haag een vaste klant was in de top van de eredivisie, bestierde Thie het doelgebied van het Zuiderpark. Dertien seizoenen lang was hij er de eerste keeper, slechts onderbroken door een kortstondig uitstapje in de Amerikaanse competitie. Tot international schopte Thie het nooit, altijd bleken er betere doelmannen voor handen. Hij zat nog wel in de voorselectie van het WK 1974 - het toernooi waar Oranje de wereld, maar niet de wereldtitel veroverde - maar viel op het laatste moment af.



In de thuiswedstrijd tegen Ajax op 2 januari 1972 zag Thie, die zoals gebruikelijk enkele meters voor zijn doel stond, hoe Johan Cruijff zich ophield aan de zijlijn. De kous van de 24-jarige Ajax-vedette zakte telkens af, dus hij kreeg van een verzorger een stuk tape in zijn handen gedrukt. Nog voordat hij de kous kon vastbinden kreeg Cruijff de bal aangespeeld. In twee voetbewegingen completeerde hij het beroemdste doelpunt dat hij ooit op de Nederlandse velden maakte. Het wapperende lint in zijn rechterhand onderstreepte de nonchalance waarmee Cruijff de bal over de hulpeloze Thie heen krulde.



