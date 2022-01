Joep wint nationale titel bij junioren: staat er over vier jaar weer een Wennemars op de Winterspelen?

VIDEO Vos solo en in tranen naar zevende nationale veldrijti­tel, Van der Haar volgt Van der Poel op

Marianne Vos is voor de zevende keer tot Nederlands kampioene veldrijden gekroond. De 34-jarige Brabantse kwam na een indrukwekkend optreden in Rucphen solo met de tranen in haar ogen over de streep. Bij de mannen was Lars van der Haar de beste.

