Joël Veltman draait uitstekend met Brighton: ‘Met Martínez en Ten Hag komt het ook wel goed’

Door Geert Langendorff



Brighton & Hove Albion vergalde op de eerste speeldag van de Premier League het debuut van trainer Erik ten Hag in de dug-out van Manchester United. Zonder mededogen buitten The Seagulls de zwakke plekken in zijn team uit op Old Trafford: 1-2. Joël Veltman maakte in die masterclass in efficiëntie en werklust een ijzersterke indruk. Bij de club aan de Engelse zuidkust behoort de centrale verdediger wekelijks tot de uitblinkers.