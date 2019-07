João Félix (19) voor duizelingwekkend bedrag naar Atlético Madrid

Benfica maakte onlangs zelf bekend dat de transfer aanstaande was. De Portugese grootmacht is namelijk een beursgenoteerd bedrijf en dus was de club verplicht het bod van Atlético Madrid bekend te maken.



Félix, die een contract voor zeven seizoenen tekent, is pas negentien jaar en wordt in november twintig. Hij speelde in de halve finale van de Nations League zijn eerste en vooralsnog enige interland voor Portugal. De jongeling maakte afgelopen indruk door vijftien keer te scoren in 26 competitiewedstrijden voor Benfica, dat kampioen werd van Portugal.



Atlético Madrid vestigt vanzelfsprekend ook een transferrecord. Thomas Lemar heeft één seizoen van zijn record kunnen genieten. De Fransman kwam vorig seizoen voor 70 miljoen euro over van AS Monaco. Benfica kreeg ook nog nooit zo'n berg geld: de speler die vooralsnog voor het meeste geld vertrok was doelman Ederson, die twee seizoenen geleden 40 miljoen euro opleverde. Hij vertrok naar Manchester City.