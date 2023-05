Jeugdvoetballer (15) overlijdt na vechtpartij op internationaal toernooi in Duitsland

Na een vechtpartij tijdens een voetbaltoernooi in Duitsland afgelopen weekend is een 15-jarige jongen woensdag aan zijn verwondingen overleden. Zondag raakten Duitse en Franse jeugdspelers slaags op het veld. De Duitse tiener werd ernstig mishandeld, wat hem uiteindelijk fataal is geworden. Ook voetballers uit Nederland waren getuige van het drama.

Het ging mis bij het internationale jeugdtoernooi in Frankfurt. De ploegen JFC Berlin en het Franse FC Metz stonden tegenover elkaar, toen een verhitte discussie uitmondde in een vechtpartij. Volgens het arrestatiebevel van de Duitse politie zou een 16-jarige jongen uit Metz de 15-jarige tegenstander met zijn vuisten in het gezicht hebben geslagen.

Vervolgens zou hij het hoofd van de jongen uit Berlijn klem hebben gezet en hem in zijn buik hebben geslagen. De Berlijnse jongen zou uiteindelijk zijn losgekomen en weggelopen, meldt de Duitse krant Bild.

De 16-jarige Franse jongen zou achter hem aan zijn gerend en hem van achteren een harde klap op zijn hoofd hebben gegeven. Het slachtoffer zakte in elkaar. Hij is nog gereanimeerd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Kunstmatig in leven

In het ziekenhuis werd hij dinsdagavond al hersendood verklaard en kunstmatig in leven gehouden zodat hij zijn organen kon doneren, vertelde de woordvoerder van het parket van Frankfurt. De machines zijn woensdag uitgeschakeld. De 15-jarige jongen is overleden aan ‘ernstig hersenletsel’. Er volgt de komende dagen nog een autopsieonderzoek om de exacte doodsoorzaak vast te stellen.

De precieze toedracht en de vraag hoe het misdrijf gebeurd is, wordt nog onderzocht door de recherche van Frankfurt Openbaar Ministerie

De verdachte, de 16-jarige jongen uit Metz, is maandag aangehouden. Hij wordt verdacht van het toebrengen van ‘zwaar lichamelijk letsel’. ,,De precieze toedracht en de vraag hoe het misdrijf gebeurd is, wordt nog onderzocht door de recherche van Frankfurt”, meldt de aanklager. De jongen zit nog vast.

Zijn club, FC Metz, hoorde ‘met verbazing’ over het drama in Frankfurt. Volgens de club ontkent de verdachte het slachtoffer opzettelijk te hebben belaagd. ,,Heel FC Metz is diep geschokt door deze tragedie en betuigt haar oprechte steun aan de jonge speler, zijn familie en zijn dierbaren.”

Nederlands jeugdteam

Aan het toernooi zondag namen ploegen uit zestien verschillende landen deel, voornamelijk uit Europa. Eén van die ploegen was een jeugdteam van s.v. DRC uit Durgerdam, vlakbij Amsterdam. De jongens waren getuige van het incident. Woensdagavond is er een bijeenkomst op de club met ouders en slachtofferhulp om over het incident te praten.

De toernooiorganisatie laat weten ‘diep geschokt’ te zijn. ,,Het is ongelooflijk triest. We zijn er kapot van. Het geweld op de voetbalvelden moet stoppen. Onze gedachten zijn bij de teamgenoten en ouders van de speler”, klinkt het in een verklaring. De organisatie staat in nauw contact met de club, voetbalbond en politie.

JFC Berlin, de club van het slachtoffer, wilde er maandag nog niet te veel over kwijt. ‘Onze gedachten en medeleven zijn bij de getroffen familie. Uit respect voor de familie en omdat dit een open proces is, geven we geen publiekelijk commentaar op wat er is gebeurd.’

We hebben sinds zondag nauw contact met JFC Berlin om de club en haar leden waar mogelijk te ondersteu­nen Bernd Schultz

,,We waren stomverbaasd toen we het nieuws hoorden over wat er gebeurde op het jeugdtoernooi in Frankfurt am Main”, zegt Bernd Schultz, voorzitter van de Berlijnse voetbalbond, tegen Die Welt. ,,Onze gedachten en medeleven gaan uit naar alle familie en teamleden van de getroffen speler in deze moeilijke tijd. We hebben sinds zondag nauw contact met JFC Berlin om de club en haar leden waar mogelijk te ondersteunen.”

