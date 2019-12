Jeugdspelers United bezorgen club bijzondere mijlpaal

De kans is zeer aannemelijk dat Solskjaer een of meerdere jeugdexponenten een plekje gunt in de wedstrijdselectie. Marcus Rashford en Scott McTominay bijvoorbeeld, spelers die wekelijks deel uitmaken van het keurkorps. Als zij worden opgenomen, dan speelt United voor de vierduizendste wedstrijd achter elkaar een duel met spelers uit de eigen jeugd. ,,Wat een fantastisch record. Dit zegt genoeg over de club", zegt Nicky Butt, hoofd jeugdopleiding, op de clubwebsite.

De bizarre reeks begon ruim tachtig jaar geleden, in 1937, tegen Fulham op Craven Cottage in de tweede divisie. In al die decennia hebben grote namen de revue gepasseerd: Bobby Charlton, George Best en ‘The Class of 92'. Solskjaer is daar trots op. ,,Jonge spelers een kans geven, is onderdeel van het DNA van de club. Dat leer je al heel snel als je voor United tekent. Er is niets dat meer voldoening geeft dan een jeugdspeler zien schitteren in het eerste.”