Jeugdinternational Zera Hulswit uit Stampersgat: 'Ooit wil ik het avontuur aangaan in het buitenland'

Zera Hulswit (16) heeft van haar keuze voor de opleiding van de Eindhovense club geen spijt. ,,Dat ik het PSV-logo op de borst draag maakt het wel speciaal. Ik kon ook naar de beloften van Feyenoord, maar dat is een team in oprichting terwijl bij PSV een goed ontwikkelingsprogramma ligt en je de doorstroommogelijkheid naar de eredivisie hebt. Ik merk dat ik me hier ontwikkel. Over twee jaar wil ik in de eredivisie voetballen. Het liefste bij PSV, omdat de club in de top meedraait. Maar elders mijn plekje vinden kan ook. En ooit wil ik de stap naar het buitenland maken, het avontuur aangaan."