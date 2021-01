Jerzy Brzeczek niet langer bondscoach Polen

Emotionele Noa Lang eert oma die overleed aan corona

7:44 Ook in zijn tweede wedstrijd voor Club Brugge heeft Bas Dost gisteren gescoord. Hij was er daarmee mede verantwoordelijk voor dat de koploper op bezoek bij Beerschot met 3-0 won. Dost, in december overgenomen van Eintracht Frankfurt, scoorde bij zijn debuut tegen STVV (2-1 zege) al na 13 minuten.