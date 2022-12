Jermaine Wattimena verliest openingswedstrijd WK Darts

Column Vorig jaar was hij nog een tv-held, nu won Dick Jaspers zijn zevende wereldbe­ker in absolute stilte

Herinnert u zich het optreden van Dick Jaspers van vorig jaar in de kijkcijferhit Even tot Hier nog? Hoe het tv-programma de biljarticoon uit Sint Willebrord in de schijnwerpers zette nadat hij voor de vijfde keer in zijn leven wereldkampioen driebanden was geworden.

