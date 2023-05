Jens Odgaard speelt met aangepaste schoen tegen West Ham United vanwege teenblessure

AZ heeft voor het duel met West Ham United in de eerste finale van de Conference League Jens Odgard terug. Hij viel tegen Ajax nog uit, maar speelt donderdag in Londen met een aangepaste schoen vanwege een teenblessure.

,,Hij is naar de orthopeed geweest. Die schoen was tegen Ajax nog niet af, dat heeft hij gevoeld. Daarom moest hij van het veld af. Nu die schoen wel af is, kan hij gewoon spelen", zei trainer Pascal Jansen in het Olympisch Stadion van Londen. Hij is blij terug te keren op zijn geboortegrond. ,,Het voelt vertrouwd.”

Het meedoen van Odgaard is een meevaller voor Jansen, die zijn gehele linkerflank tegen West Ham mist. Linksback Milos Kerkez is geschorst en wordt vervangen door Mees de Wit. Jesper Karlsson is nog altijd geblesseerd. ,,Natuurlijk zijn we met Kerkez en Karlsson erbij sterker. Maar Karlsson ontbreekt al iets langer. Het collectief functioneert naar behoren.”

Myron van Brederode speelt normaal gesproken op zijn plek. De Zweed Mayckel Lahdo, die tegen Ajax Odgaard verving, is een andere optie op die positie als basisspeler. Bruno Martins Indi en Dani de Wit, al langer geblesseerd, zijn er niet bij.

Doelman Mathew Ryan hoopt dat hij met zijn ervaring zijn veelal jonge ploeggenoten kan helpen. ,,Ik zie dit niet als een aparte wedstrijd. Elke wedstrijd is belangrijk. Het spelletje blijft hetzelfde. Ik praat geregeld met spelers op individueel niveau. Zij kunnen dingen van mij leren en ik ook weer van hen”, zei Ryan. ,,Ik heb vertrouwen in ons plan. Als we ons gebruikelijke niveau halen, hebben we een grote kans de wedstrijd te winnen.”

Volledig scherm Mathew Ryan tijdens de persconferentie voor het duel met West Ham United. © Action Images via Reuters

Geen Kurt Zouma bij West Ham

West Ham United kan donderdag in de eerste halve finale tegen AZ in de Conference League naar alle waarschijnlijkheid nog niet beschikken over Kurt Zouma. De Franse verdediger is nog niet hersteld van een enkelblessure die hij eind april opliep in de met 4-3 verloren competitiewedstrijd tegen Crystal Palace.

,,We moeten even zien hoe hij zich morgen voelt, maar de wedstrijd komt vermoedelijk te snel”, zei trainer David Moyes woensdag op het trainingscomplex van West Ham in Londen.

West Ham strandde vorig seizoen in de halve finale van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt en wil nu in het derde Europese toernooi wel de eindstrijd halen. ,,Ik zie ons niet als grote favoriet”, aldus Moyes. ,,We hebben respect voor AZ. Ze beleven een geweldig seizoen met onder meer overwinningen op Lazio en Anderlecht. Bij Ajax bleven ze zaterdag ook overeind. AZ is een elftal met veel getalenteerde spelers, zoals Nederlandse clubs dat vaak hebben.”

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Zege op ManUnited biedt veel vertrouwen

West Ham United begint donderdag met het nodige zelfvertrouwen aan de thuiswedstrijd tegen AZ in de halve finales van de Conference League. ,,De zege op Manchester United was groots, voor iedereen op de club”, zei aanvaller Jarrod Bowen woensdag na de afsluitende training van zijn elftal.

West Ham won zondag met 1-0 van het elftal van trainer Erik ten Hag en nam daarmee verder afstand van de onderste plaatsen. Degradatie lijkt daarmee afgewend voor de Londenaren, die vorig seizoen als zevende eindigden en het jaar daarvoor als zesde. ,,Dat was een echte Premier League-wedstrijd. Ik ben blij dat ik dit duel gezien heb. Ik heb nu wel een allround beeld waartoe West Ham United in staat is. Het is leuk om hier nu zelf te mogen voetballen", zegt AZ-coach Jansen.

Bowen: ,,We draaien een moeilijk seizoen in de Premier League. Ik speel zelf ook niet goed, zeker het eerste deel van het seizoen niet. Daar ben ik eerlijk in”, aldus de vleugelspeler, die in de Engelse voorselectie voor het WK zat maar de definitieve groep uiteindelijk niet wist te halen. ,,Na het WK heb ik me weer meer gefocust op de basisdingen en speel ik meer vrijuit, zonder angst. Als we ons handhaven en de Conference League winnen, is het een mooi einde van een matig seizoen.”

Volledig scherm Jarrod Bowen in duel met Tyrell Malacia. © ANP / EPA

‘Powervoetbal’

Jansen wil wegblijven van het ‘powervoetbal’ van West Ham. ,,Ze hebben veel ‘power’ op het middenveld. Dat is ook niet gek als je in de Premier League speelt. Wij moeten het hebben van ons positiespel. Al moeten we niet denken 90 minuten lang weg te kunnen blijven uit de duels. Die moeten we ook niet schromen aan te gaan als dat nodig is", aldus de AZ-trainer. ,,We zullen het als team moeten doen. Uiteraard zijn we niet kansloos. Over de laatste linie van West Ham wordt in mijn ogen iets te kleinerend gesproken. We zullen niet naïef moeten spelen en proberen de zwaktes van West Ham op te sporen.”

Bowen en trainer David Moyes kregen veel vragen over Eintracht Frankfurt. De Duitsers schakelden West Ham vorig seizoen uit in de halve finale van de Europa League. Bowen: ,,Daar hebben we zeker van geleerd. We kunnen er ons voordeel mee doen. Maar we weten dat het zwaar wordt. We hebben AZ goed bestudeerd. We zijn er klaar voor.”

In de kwartfinale won West Ham thuis met 4-1 van AA Gent. Ruim 53.000 mensen bezochten dat duel in het Olympisch Stadion, dat in 2016 de thuishaven van West Ham werd. Donderdag zit het stadion met ruim 60.000 fans nagenoeg vol. ,,Ik ben nu drie jaar hier en weet hoeveel deze club voor de mensen betekent. We willen onze fans de eerste Europese prijs sinds 1965 bezorgen.”

Programma Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze voetbalvideo's