Jenni Hermoso dient formele klacht in tegen Luis Rubiales: mogelijk strafrechtelijke vervolging van bondsvoorzitter

met video Novak Djokovic breekt record Roger Federer en verrast publiek in New York met nummer Beastie Boys

Novak Djokovic kan niet alleen aardig tennissen. De Serviër weet zich ook wel raad met een microfoon in zijn handen. Nadat hij zich ten koste van de Amerikaan Taylor Fritz had geplaatst voor de halve finale van de US Open (6-1, 6-4, 6-4) kreeg de 23-voudig grandslamwinnaar het publiek in New York op de banken.