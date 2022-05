Jean-Paul Boëtius (28) stelt Mainz teleur en is gratis op te pikken: ‘We wilden dat hij bleef’

,,We wilden graag dat hij zou blijven. Hij was een heel belangrijke speler die altijd alles gaf voor de club. Maar hij is ook een volwassen man die een beslissing heeft genomen die voor hem het beste is", liet coach Bo Svensson weten nadat gisteren de laatste Bundesliga-wedstrijd van het seizoen met 2-2 gelijk werd gespeeld tegen Eintracht Frankfurt.

Boëtius speelde de afgelopen vier jaar voor FSV Mainz 05 in de Bundesliga. Die club nam hem in de zomer van 2018 voor 3,5 miljoen euro over van Feyenoord, dat hem een jaar eerder weer had teruggehaald naar de Kuip. In 2015 was Boëtius namelijk al voor 2 miljoen euro vertrokken naar FC Basel. Met tussendoor ook nog een huurperiode bij RC Genk besloot de Nederlander drie jaar later dus voor een korte terugkeer bij Feyenoord alvorens hij naar de Bundesliga vertrok.