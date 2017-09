'Je mag ervan uitgaan dat podiumkans Verstappen reëel is'

Van Gameren: ,,Het blijft lastig om in het hoofd van Max te kijken, hij is geen doorsnee man. Maar het lijkt me duidelijk dat een podiumplek altijd lekker is, zeker in zo’n kloteseizoen als dit. Je gaat wat lekkerder de winter in ook, als je een paar fijne resultaten hebt. Bij Max is er meteen herrie of paniek als hij een paar keer uitvalt. Niet onlogisch, maar als je elke week de monteurs op hun ballen moet geven, kun je ook de zeur van het team worden. Dus iedereen is gebaat bij een sterk slot van dit seizoen, ook al word je er geen wereldkampioen meer mee. Wat ook meespeelt: Max is ten opzichte van ploeggenoot Daniel Ricciardo veruit de snelste in de kwalificatie, maar heeft de helft minder punten. Dat steekt raar af en is een beetje pijnlijk. Dat wil hij rechtzetten.”



Lammers: ,,Ik heb al vaker gezegd: we moeten het niet overdrijven. We maken er in Nederland een drama van, maar een minuut stilte voor Max is nog niet nodig. Schumacher, Senna en Alonso hebben ook wel eens lopen tobben. Zo’n seizoen kun je gewoon een keer hebben. Het is Max altijd voor de wind gegaan, nu ziet hij een keer de andere kant van de medaille. Dat draagt als het goed is alleen maar bij aan zijn ervaring en maakt hem straks eventueel een mooiere wereldkampioen.”