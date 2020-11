Jarige Wijnaldum zag oefenduel niet als tussendoortje: ‘We wilden hier echt winnen’

Oranje kreeg kansen genoeg om tegen Spanje de winst te pakken. Vooral Memphis Depay en Luuk de Jong hadden de winnende treffer op hun schoen liggen, maar tevergeefs: het duel eindigde na stipt negentig minuten in een 1-1 gelijkspel. ,,De eerste helft ging het heel moeilijk", blikt de speler van Liverpool terug. ,,We konden moeilijk de vrije man vinden. Dat ging in de tweede helft een stuk beter. Het is moeilijk te zeggen waar het aan ligt. Misschien kwam het doordat we 0-1 achter stonden, dan speel je toch anders.”

Bondscoach Frank de Boer wilde eigenlijk tijdens de wedstrijd alleen het middenveld en de aanval veranderen, maar al na vijf minuten moest Nathan Aké geblesseerd het veld verlaten en werd hij vervangen door Daley Blind. Wijnaldum twijfelde er niet aan om de wedstrijd aan zich voorbij te laten gaan, met het oog op het drukke wedstrijdprogramma. ,,Ik wik alles spelen, maar dat is nou eenmaal niet altijd mogelijk. Voor de bondscoach is het een moeilijke puzzel. Je moet denken aan de fysieke gesteldheid van de spelers en kijken hoeveel ze spelen bij hun club.”

Als een verplichting voelt het voor Wijnaldum niet om als tussendoortje een oefeninterland te spelen. ,,Wij benaderen het ook niet als ‘maar’ een oefenwedstrijd. We wilden hier echt winnen en dat was ook mogelijk, maar het is niet gelukt.”

,,Ik ben heel blij en trots dat ik mijn land mag vertegenwoordigen als aanvoerder, maar ik weet ook dat eigenlijk Virgil van Dijk de band hoort te dragen", vervolgt de jarige middenvelder. ,,Hij maakt het team sterker en is een goede vriend. Ik zie hem als familie en heb hem er natuurlijk liever bij. Maar uiteraard ben ik wel heel trots", zegt Wijnaldum, die Van Dijk nog wel even kort heeft gesproken voor de wedstrijd. ,,Hij leeft erg mee. Ik heb hem even gesproken, maar dat ging vooral over mijn verjaardag. Straks bel ik hem even op.”

Bekijk hier de samenvatting van Nederland - Spanje:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.