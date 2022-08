Jarige Robert Lewandowski helpt Frenkie de Jong en Barça met twee goals aan uitzege

Na de pauze dacht Real Sociedad op voorsprong te komen toen een vrije trap van Brais Méndez in één keer voorbij Marc-Andre ter Stegen vloog, maar de arbitrage besloot deze af te keuren vanwege hinderlijk buitenspel. In de 66ste minuut maakte Ousmane Dembélé aan de andere kant de bevrijdende. Het Baskische verzet was gebroken. Amper twee minuten later maakte Lewandowski zijn tweede van de avond en Ansu Fati, na een invalbeurt meteen goed voor twee assists, deed ook nog een duit in het zakje: 1-4.



Zo kwam FC Barcelona, dat vorige week met 0-0 gelijkspeelde tegen Rayo Vallecano, op 4 punten uit twee wedstrijden. Real Sociedad won zijn eerste wedstrijd met 0-1 bij Cadiz en blijft op 3 punten staan.