Jarige Lieke Martens schittert ook in Barcelona tegen PSV: opnieuw 4-1

De druk was er al vanaf na de 1-4 in Eindhoven een week eerder, Europees overwinteren voor de return een utopie. PSV wilde zich in Estadí Johan Cruyff laten zien en was er beducht op dat FC Barcelona alleen maar meer wil en de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League als minst comfortabele zege van het seizoen tot nog toe had ervaren.



Barcelona valt graag combinerend aan door de as, dat probeerde PSV te ontregelen. Maar net als in Eindhoven lukte het PSV niet om het gevaar vanaf de zijkant af te stoppen. Sari van Veenendaal coachte haar verdediging, maar de PSV-keepster had vervolgens zelf geen antwoord op het diagonale schot van Caroline Graham Hansen. En dus stond Barcelona na vier minuten weer op voorsprong: 1-0. Het was de vijftigste goal van Barcelona in pas de tiende wedstrijd van het seizoen.