Jarige Jutta Leerdam: ‘Die zwarte eyeliner, dát is mijn kenmerk’

Door Lisette van der Geest



Jutta Leerdam sprint met haar lange benen de trap op naar de deur van het appartement in Heerenveen, waar ze woont. Over haar schouder: ,,O, loop maar rustig. Dit is een ding van mij.” Dat ‘ding’ zorgt ervoor dat de schaatsster hard móét gaan. Overal en altijd. Misschien tot ergernis van de onderbuurvrouw, denkt ze. ,,Ik plaats mijn voet ook nog op mijn hak.”



Ze is een van de bekendste schaatsers van het moment. Aanvoerster van een nieuwe generatie, die zich duidelijk profileert op sociale media. Ze heeft meer dan 600.000 volgers op Instagram. Maar, stelt ze meermaals: sociale media zijn leuk voor erbij, áltijd is ze bezig met het ijs. Neem die hak. Op de trap of in de woonkamer: ze bedenkt altijd hoe ze haar voet neerzet, indachtig haar schaatsafzet.