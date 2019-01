Jardim keert drie maanden na ontslag terug als trainer AS Monaco

Jardim tekende vanavond een contract tot de zomer van 2021 bij AS Monaco. De landskampioen van 2017 speelt morgenavond de zeer belangrijke uitwedstrijd bij Dijon, dat twee punten meer heeft. AS Monaco staat nu op een plaats die rechtstreekse degradatie betekent aan het einde van het seizoen, de nummer achttien van de Ligue 1 speelt play-offs tegen de nummer drie van de Ligue 2.



Gisteren werd Thierry Henry na iets meer drie maanden al ontslagen als coach van AS Monaco. Onder leiding van de 41-jarige Fransman won Monaco slechts vier van de twintig wedstrijden. Vijf keer was er een gelijkspel en elf keer een nederlaag. Dat was voor het bestuur van AS Monaco reden om de debuterend hoofdtrainer al snel te ontslaan. Gisteravond werden er direct gesprekken gevoerd met Jardim, die vanavond dus weer is teruggekeerd als trainer van de achtvoudig kampioen van Frankrijk.