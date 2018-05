Japan verliest uitzwaaiduel voor WK van Ghana, geen speeltijd voor Agyepong

Djokovic worstelt zich langs nummer 155 van de wereld

15:21 Novak Djokovic heeft in drie sets de derde ronde gehaald op Roland Garros. De als twintigste geplaatste Serviër had moeite met de Spanjaard Jaume Munar maar bleef zonder setverlies in Parijs: 7-6 (1) 6-4 6-4.