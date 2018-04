'Japan ontslaat bondscoach Halilhodzic twee maanden voor WK'

Het ontslag van Halilhodzic betekent dat de Japanse voetbalbond twee maanden voor de start van het WK, dat op 14 juni begint, nog op zoek zal moeten gaan naar een nieuwe bondscoach. De Bosnische voetbaltrainer was sinds maart 2015 de bondscoach van Japan, waarmee hij zich overtuigend plaatste voor het WK 2018 in Rusland. De laatste maanden vielen de resultaten en het spel van de nationale ploeg van Japan echter zwaar tegen, zo oordeelde Halilhodzic zelf ook. In december verloor Japan met 1-4 van Zuid-Korea. ,,Zij zijn op alle fronten beter: technisch, fysiek en mentaal." Eind maart speelde Japan nog oefeninterlands tegen Mali (1-1) en Oekraïne (2-1 nederlaag), waarna de positie van Halilhodzic onhoudbaar zou zijn geworden vanwege de kritiek van de Japanse voetbalfans en media.

Halilhodzic werd in februari 2010 al ontslagen als bondscoach van Ivoorkust, vier maanden voor de start van het WK in Zuid-Afrika. Op het WK 2014 in Brazilië leidde hij de nationale ploeg van Algerije nog naar de zestiende finales, waarin de latere wereldkampioen Duitsland pas na verlenging met 2-1 te sterk was.