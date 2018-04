Japan met Nishino als bondscoach naar WK voetbal

De Japanner was al in dienst van de bond als technisch directeur en had eerder als coach onder meer topclub Gamba Osaka onder zijn hoede.

Halilhodzic leidde Japan door de kwalificaties naar de zesde deelname op rij aan het WK, dat in juni in Rusland begint. Maar de 65-jarige Bosniër kreeg de laatste maanden kritiek. Zeker na enkele teleurstellende resultaten in oefenduels. Zo speelde de ploeg met 1-1 gelijk tegen Mali en verloor het met 2-1 van Oekraïne, duels die in België werden afgewerkt. Halilhodzic volgde in maart 2015 de Mexicaan Javier Aguirre op.