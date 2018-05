Japan en Qatar mogen meedoen aan Copa América

Kerkhove naar finale ITF-toer­nooi in Tbilisi

4 mei Lesley Kerkhove heeft de finale bereikt van het ITF-toernooi in Tbilisi. De 26-jarige Zeeuwse, als eerste geplaatst op het hardcourt in de Georgische hoofdstad, rekende in de halve finale af met Mariam Bolkvadze uit Georgië: 7-5 6-2.