Janus van Kasteren neemt voorschot op Dakar-zege: ‘Onze beste Dakar-dag ooit’

Dakar-journaal Etappe 12Een nieuwe Nederlandse Dakar-zege is zeer nabij bij de vrachtwagens. En grote kans dat Janus van Kasteren die eer te beurt valt. In het tweede deel van de marathonetappe sloeg de Veldhovenaar een bres van ruim een half uur met naaste concurrent en teamgenoot Martin van den Brink.

Van Kasteren kan zich in het slotweekeinde zelfs een paar lekke banden veroorloven, zo groot is zijn voorsprong. Martin Macik, nummer drie in de tussenstand, volgt al op 1 uur en 20 minuten. Op de eerste drie plaatsen staan dus allemaal Iveco's, bij afwezigheid van het Russische fabrieksteam Kamaz.

Gerard de Rooy was in 2016 de laatste Nederlandse eindwinnaar in de Dakar Rally. De transportondernemer uit Son is nu eigenaar van het team waarvoor Van Kasteren en vader en zoon Martin en Mitchel van den Brink voor uitkomen.

Plankgas over de duinen

,,Een super dikke dag. Onze beste Dakar dag ooit. We hebben plankgas over de duinen gereden", zo vatte Janus van Kasteren zijn vrijdag de 13de samen. ,,We gingen Martin eigenlijk al op een kilometer of twintig voorbij. Daarna waren het echt zware duinen. Zware klimmen. Gerard stond onderweg te kijken en gaf goede aanwijzingen. Toen haalden we een duin net.”

Van Kasteren, navigator Marcel Snijders en monteur Darek Rodewald geloven nu ook in een succesvolle afloop met nog twee dagen voor de boe. ,,Ik denk dat we een goede stap hebben gezet richting de eerste plek. Darek heeft ook super geholpen. Je merkt dat hij zestien jaar ervaring heeft en Marcel ook. Een super team.”

Quote Jammer dat we tijd hebben verloren, maar we zijn ook blij dat we binnen zijn en door de duinen zijn gekomen Martin van den Brink

Martin van den Brink opende de rit vanuit het marathonbivak naar Shaybah met een achterstand van 1 minuut en 12 seconden. De 52-jarige Harskamper moest al snel zijn voornemen om de aanval in te zetten op Van Kasteren laten varen door technische problemen. ,,De versnellingsbak wilde niet niet hoger dan in vier", begon Van den Brink senior de opsomming aan tegenslagen. ,,In neutraal bleef die in drive staan. We konden niet harder dan 90 kilometer per uur. We moesten daarnaast de motor, die in de noodstop sloeg, een paar keer resetten. Er liep ook nog een band af. Jammer dat we tijd hebben verloren, maar we zijn ook blij dat we binnen zijn en door de duinen zijn gekomen. Het is niet anders. Morgen is er een nieuwe dag.”

Volledig scherm Janus van Kasteren (boven) en achtervolger Martin van den Brink in één beeld gevangen. © AFP

Mitchel van den Brink had nog met Van Kasteren kunnen duelleren om de ritwinst, als hij niet vast was komen te zitten met zijn Iveco. ,,We zijn alleen blijven steken op een hoge duin. Daar hebben we veel tijd verloren. Ben van de Laar heeft ons eruit getrokken. Op eigen kracht konden we niet wegkomen. Gezien ons tempo en het tijdverlies op die duin, hadden we vandaag zeker voor de etappewinst kunnen gaan.”

Loeb blijft winnen

Autocoureur Sébastien Loeb boekte zijn vijfde etappezege op rij. De negenvoudig wereldkampioen rallyrijden was in Saoedi-Arabië ook de snelste in de twaalfde etappe, met een klassementsproef over 185 kilometer.

Volledig scherm Sébastien Loeb rijgt de etappezeges aaneen in de Dakar Rally. © Reuters

In het algemeen klassement klom de Fransman naar de tweede plaats, op bijna 1,5 uur achterstand van Nasser Al-Attiyah uit Qatar. De 48-jarige Fransman won de Dakar Rally nog nooit. Loeb eindigde wel twee keer als tweede, onder meer vorig jaar achter Al-Attiyah. De Qatarees koerst af op zijn vijfde overwinning in de woestijnrally. Loeb kruipt weliswaar steeds iets dichterbij in het klassement, maar hij moet nog altijd 1 uur en ruim 27 minuten goedmaken.

Bij de motoren is de strijd om de eindzege heel wat spannender. Met nog twee etappes te gaan, nam de Australiër Toby Price de leiding in het klassement over van de Amerikaan Skyler Howes. Price werd derde in de twaalfde etappe, achter de Chileense winnaar José Ignacio Cornejo en de Australiër Daniel Sanders. Howes eindigde als zesde en heeft nu 28 seconden achterstand op Price in het klassement. De Argentijn Kevin Benavides staat derde op 2.40 minuten.

Quote Het is nog twee dagen tot de finish in Dammam, dus we moeten scherp blijven Anja van Loon

In de klasse der lichtgewicht prototypes noteerden Anja van Loon en naviagator Dmytro Tsyro de 19de tijd. ,,Het gaat echt goed. We hebben geen problemen gehad vandaag", zei de nummer 14 de tussenstand. ,,Het was wel een zware proef, maar de buggy werkt zich er goed doorheen. Dmytro en ik nemen geen risico en dat betaalt zich uit. We finishen voor de tweede dag op rij in de top 20, dat is echt heel goed in dit veld. Het is nog twee dagen tot de finish in Dammam, dus we moeten scherp blijven.”

Uitslagen Dakar Rally twaalfde etappe Empty Quarter - Shaybah over 185 km (onder voorbehoud):

Motoren

1. Cornejo (Chl/Honda) in 1.57.27 uur

2. Sanders (Aus/GasGas) op 0.49

3. Price (Aus/KTM) 1.58

4. Walkner (Oos/KTM) 2.05

5. K. Benavides (Arg/KTM) 2.22

6. Howes (VSt/Husqvarna) 2.54

Klassement:

1. Price in 40.47.36 uur

2. Howes op 0.28

3. K. Benavides 2.40

4. Quintanilla (Chl/Honda) 14.54

5. Van Beveren (Fra/Honda) 16.14

Quads

1. Medeiros* (Bra/Yamaha) in 2.37.04 uur

2. Enrico (Chl/Yamaha) op 4.07

3. Moreno (Arg/Yamaha) 5.16

4. Varga (Slw/Yamaha) 16.36 (incl. 15 min. straftijd)

5. Vingut (Spa/Yamaha) 21.50

7. Giroud (Fra/Yamaha) 41.39 (incl. 15 min. straftijd)

Klassement

1. Giroud in 51.50.39 uur

2. Moreno op 44.00

3. Copetti (VSt/Yamaha) 2.02.30

4. Varga 2.54.29

5. Enrico 4.58.01

Auto’s

1. Loeb (Fra/Prodrive) in 1.56.21 uur

2. Ekström (Zwe/Audi) op 3.19

3. Al-Attiyah (Qat/Toyota) 3.31

4. Chicherit (Fra/Prodrive) 7.13

5. Przygonski (Pol/Mini) 8.02

32. R. van Loon* (Son en Breugel/Red-Lined) 1.06.04

Klassement:

1. Al-Attiyah in 41.16.25 uur

2. Loeb op 1.27.10

3. Moraes (Bra/Toyota) 1.29.11

4. De Villiers (ZAf/Toyota) 2.22.21

5. Lategan (ZAf/Toyota) 2.34.21

SSV

1. Mi. Goczal (Pol/Can-Am) in 2.19.07 uur

2. Baciuska (Lit/Can-Am) op 0.13

3. Ma. Goczal (Pol/Can-Am) 2.38

4. E. Goczal (Pol/Can-Am) 3.39

5. Farres (Spa/Can-Am) 4.33

7. Spierings (Sint-Michielsgestel/Can-Am) 8.09

21. Otten (De Mortel/Can-Am) 19.07

Klassement:

1. Baciuska in 49.02.02 uur

2. E. Goczal op 7.43

3. Ma. Goczal 16.43

4. Gonzalez (Arg/Can-Am) 1.02.02

5. Farres 1.10.49

16. Spierings 7.23.40

22. Otten 62.29.52

Lichtgewicht prototype

1. Casale (Chl/Yamaha) in 2.17.40 uur

2. De Mevius (Bel/OT3) op 0.23

3. Guttierrez (Spa/Can-Am) 1.49

4. Jones (VSt/Can-Am) 2.52

5. Porem (Por/Yamaha) 4.02

19. A. van Loon (Eersel/Can-Am) 22.49

Klassement:

1. Jones in 47.39.47 uur

2. Quintero (VSt/Can-Am) op 1.04.37

3. De Mevius 1.25.50

4. Lopez (Chl/Can-Am) 3.04.08

5. Guttierrez 3.06.50

14. A. van Loon 11.07.16

Trucks

1. Van Kasteren (Veldhoven/Iveco) in 2.30.38 uur

2. Mitchel van den Brink (Ned/Iveco) op 18.38

3. Martin van den Brink (Ned/Iveco) 31.51

4. Macik (Tsj/Iveco) 32.21

5. Van de Laar (Best/Iveco) 42.22

14. Hofmans (Ammerzoden/DAF) 2.59.44

Uitgevallen o.a. Wingens* (Schaijk/Iveco)

Klassement:

1. Van Kasteren in 49.32.50 uur

2. Martin van den Brink op 33.03

3. Macik 1.20.07

4. Mitchel van den Brink 3.46.40

5. Valtr (Tsj/Tatra)

6. Van de Laar 9.35.04

11. Hofmans 21.32.05

* Deelnemers die eerder in de rally uitgevallen zijn, tellen niet meer mee voor het algemeen klassement.