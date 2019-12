Janssen kan niet spelen op WK in Qatar door kuitblessure

CF Monterrey, winnaar van de CONCACAF Champions League, speelt zaterdag in de kwartfinale. Daarin is de Qatarese kampioen Al Sadd (van coach Xavi) of de Oceanische kampioen Hienghène Sport (uit Nieuw-Caledonië) de tegenstander. Als Monterrey die wedstrijd wint, speelt de Mexicaanse topclub in de halve finale tegen Champions League-winnaar Liverpool. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum reizen na het weekend met hun club af naar Qatar.

Janssen maakte afgelopen zomer voor 9 miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Monterrey, waar hij een vijfjarig contract tekende. In zijn eerste 19 wedstrijden (acht basisplaatsen) was Janssen daar goed voor tien doelpunten. Monterrey versloeg in de halve finale om de Mexicaanse landstitel Necaxa over twee duels: 2-1 en 0-1 winst. Janssen scoorde in de heenwedstrijd en was ook al trefzeker in de beide kwartfinales tegen Santos Laguna.