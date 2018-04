Janssen helpt 'Fener' aan belangrijke zege in titelstrijd

Zaterdag 2e Doek lijkt te vallen voor Klundert, Prinsen­land onderuit

20:05 Voor Klundert is het doek na de 3-0 nederlaag bij Serooskerke bijna gevallen. Ook Prinsenland zakt dieper weg in de gevarenzone na het 2-3 verlies in eigen huis tegen de directe concurrent Den Bommel.