Janssen bekroont basisplek met eerste goal voor Fenerbahçe

Toornstra over gemiste kans: Bal stuitte op

19:55 Jens Toornstra besefte na afloop als geen ander dat hij in de tweede helft tegen PSV de gelijkmaker op zijn voet had. Bijna voor open doel schoot de middenvelder van Feyenoord over, na uitstekend voorbereidend werk van Jean-Paul Boëtius.