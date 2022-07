Jannik Sinner ontdoet zich na zes matchpoints van Carlos Alcaraz

Speerwer­per Jansen jaagt in Jeruzalem op goud: ‘Je telt pas mee als je met de zwaarste speer voorbij 80 meter komt’

Ryan Jansen (17) voert op dit moment de wereldranglijst aan in het speerwerpen voor sporters onder 18 jaar. Dat is een goed voorteken voor de kansen van de Scorpio-atleet komende week. Want dan strijdt van 4 tot en met 7 juli strijdt hij in Jeruzalem op de Europese titels in zijn leeftijdsklasse. ,,Ik ga voor de hoofdprijs.”

