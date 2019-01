Janmaat wil terug naar Feyenoord, Bony op weg naar Turkije

Wilfried Bony lijkt zijn carrière voort te zetten in Turkije. De aanvaller van Swansea City is in beeld bij Galatasaray. Gisteren werd de Ivoriaanse oud-spits van Vitesse door Swansea-trainer Graham Potter al buiten de selectie gelaten voor het FA Cup-duel met Gillingham. Ook Al-Sadd uit Qatar zou een oogje hebben op de 30-jarige Bony. Swansea zou hem graag laten gaan. De spits is naar verluidt de duurst betaalde speler van Swansea en drukt daardoor zwaar op de begroting van de club uit de Championship. Bony kampte sinds zijn terugkeer in Wales, in 2017 (na een mislukt avontuur bij ManCity) lange tijd met een zware knieblessure.