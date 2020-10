Janmaat transfervrij na ontbinden contract bij Watford

Onverwacht EK-goud voor De Graaf: ‘We hebben het gewoon gedáán, en ook nog met gemak’

8:04 Tot zijn eigen verbazing werd roeier Sander de Graaf (25) gisteren in Polen Europees Kampioen roeien in de vier zonder. Het is de eerste grote prijs voor de Madenaar die nog niet lang in de boot zit.